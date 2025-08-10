На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти двухлетний мальчик выпал из окна и попал в реанимацию

В Ленобласти двухлетний ребенок выпал из окна, когда мать отвлеклась
В Ленинградской области ребенок попал в реанимацию после падения из окна по недосмотру матери. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Сосновом Бору в многоэтажке по проспекту Героев. Двухлетний мальчик находился в квартире вместе с матерью и по ее недосмотру выпал из окна третьего этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован с множественными ушибами мягких тканей всего тела, головы, шеи, множественными ссадинами.

Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации. Известно, что семья полная, на учете в органах ПДН не состоит.

До этого в Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотилась на москитную сетку и упала с высоты, когда родители отвлеклись. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тверской области четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома.

