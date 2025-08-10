На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин устроил погром в компьютерном клубе из-за проигрыша в игре

В Кемерово мужчина разгромил компьютерный клуб из-за проигрыша
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

В Кемеровской области экипаж Росгвардии задержал злоумышленника, который устроил погром в компьютерном клубе, геймер расстроился из-за проигрыша и выместил гнев на чужом имуществе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

24-летний молодой человек проводил время в компьютерном клубе и проиграл в онлайн-игре. Разозлившись, он ударил кулаком по стеклянной двери и разбил ее. Администратор клуба вызвал наряд Росгвардии.

Дебошира задержали на месте и доставили в отдел полиции.

До этого в Новосибирской области полуголый мужчина разгромил подъезд. Босой мужчина в одних шортах бродил по подъезду. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Дебошир сначала выломал дверь в общем холле, затем пытался открыть двери лифта и колотил по ним руками. На шум вышел сосед, однако хулиган не прислушался к замечаниям и ворвался в чужую квартиру. Мужчину удалось скрутить и выгнать злоумышленника на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее в Кирове пьяный мужчина ночью разгромил детский сад и сбежал.

