Россиянам объяснили, почему маргарин дешевле масла и стоит ли его вообще есть

Сливочное масло является молочным продуктом, изготавливаемым преимущественно из молочного жира, полученного путем сепарирования или сбивания сливок. Маргарин представляет собой эмульсионный жировой продукт, основным сырьем для которого служат растительные масла (подсолнечное, пальмовое, рапсовое и др.). Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. зав. кафедры «Биотехнология и биоорганический синтез», кандидат технических наук Екатерина Вольнова.

«Стоимость растительных масел, как правило, ниже стоимости молочного жира. Для придания твердой консистенции жидким маслам применяется процесс гидрогенизации (частичной гидрогенизации). Важно отметить, что в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 024/2011, а также законодательством многих стран (включая РФ), производство и обращение пищевой продукции, содержащей промышленно произведенные трансжирные кислоты (трансжиры) в количестве более 2 граммов на 100 граммов продукта, запрещено. Это привело к значительному снижению или полному отказу от частичной гидрогенизации в пользу альтернативных технологий (переэтерификация, фракционирование). В отдельных государствах маргарин может субсидироваться как продукт, повышающий экономическую доступность жиров для населения», — объяснила она.

Гидрогенизированные жиры, содержащие транс-изомеры жирный кислот повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пальмовое масло в составе часто заменяет гидрогенизированные масла, но его влияние на здоровье спорно (возможное повышение холестерина при избыточном потреблении).

«Маргарин дешевле из-за низкой себестоимости и обработки масел, но его потребление стоит минимизировать. Внимательно читайте состав: если в списке ингредиентов есть «гидрогенизированные/частично гидрогенизированные масла» — лучше отказаться от употребления такой продукции. Здоровой альтернативой могут быть качественные спреды с высоким содержанием ненасыщенных жиров (омега-3, омега-6)», — резюмировала Вольнова.

