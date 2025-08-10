На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему маргарин дешевле масла и стоит ли его вообще есть

Эксперт Вольнова: маргарин дешевле масла из-за низкой себестоимости
true
true
true
close
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Сливочное масло является молочным продуктом, изготавливаемым преимущественно из молочного жира, полученного путем сепарирования или сбивания сливок. Маргарин представляет собой эмульсионный жировой продукт, основным сырьем для которого служат растительные масла (подсолнечное, пальмовое, рапсовое и др.). Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. зав. кафедры «Биотехнология и биоорганический синтез», кандидат технических наук Екатерина Вольнова.

«Стоимость растительных масел, как правило, ниже стоимости молочного жира. Для придания твердой консистенции жидким маслам применяется процесс гидрогенизации (частичной гидрогенизации). Важно отметить, что в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 024/2011, а также законодательством многих стран (включая РФ), производство и обращение пищевой продукции, содержащей промышленно произведенные трансжирные кислоты (трансжиры) в количестве более 2 граммов на 100 граммов продукта, запрещено. Это привело к значительному снижению или полному отказу от частичной гидрогенизации в пользу альтернативных технологий (переэтерификация, фракционирование). В отдельных государствах маргарин может субсидироваться как продукт, повышающий экономическую доступность жиров для населения», — объяснила она.

Гидрогенизированные жиры, содержащие транс-изомеры жирный кислот повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пальмовое масло в составе часто заменяет гидрогенизированные масла, но его влияние на здоровье спорно (возможное повышение холестерина при избыточном потреблении).

«Маргарин дешевле из-за низкой себестоимости и обработки масел, но его потребление стоит минимизировать. Внимательно читайте состав: если в списке ингредиентов есть «гидрогенизированные/частично гидрогенизированные масла» — лучше отказаться от употребления такой продукции. Здоровой альтернативой могут быть качественные спреды с высоким содержанием ненасыщенных жиров (омега-3, омега-6)», — резюмировала Вольнова.

Ранее россиянам объяснили, какое масло лучше — пальмовое или кокосовое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами