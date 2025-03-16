Россиянам объяснили, какое масло лучше — пальмовое или кокосовое

Вокруг пальмового и кокосового масла сложилось немало мифов: одно – источник опасных веществ, другое – кладезь полезного. О том, все ли так однозначно, «Газете.Ru» рассказал Евгений Пияк, менеджер по развитию новых технологий и научной поддержке «Юнилевер Русь».

«Пальмовое и пальмоядровое масло — это два похожих, но не идентичных понятия. Оба вида масел получают из плодов масличной пальмы. Пальмовое – из мякоти, а пальмоядровое – из ядер-косточек тех же плодов. Масла обладают разными характеристиками. Пальмовое содержит больше ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая (которым, например, богато оливковое масло), поэтому при комнатной температуре это масло полутвердое.Пальмоядровое, в свою очередь, богато насыщенными жирными кислотами, особенно лауриновой кислотой, оттого оно более твердое при комнатной температуре и напоминает кокосовое масло. Таким образом, эти масла имеют разный состав и характеристики, однако и то и другое используется при производстве продуктов питания, косметики и даже биотоплива», — объяснил он.

Кокосовое масло получают из высушенной мякоти кокосового ореха. Оно отличается значительным содержанием насыщенных жиров, поэтому остается твердым при комнатной температуре и менее склонно к окислению, чем жидкие масла. Его можно встретить в шоколадной глазури, замороженных десертах, в кондитерской продукции, продуктах для веганов и, конечно, косметических средствах.

«Пальмовое масло – натуральный продукт, который, как упоминалось ранее, получают из масличной пальмы. Рациональное потребление пальмового (пальмоядрового, кокосового, какао) масла не представляет опасности. Однако не стоит забывать, что все твердые масла (как растительные, так и животные) содержат большое количество насыщенных жирных кислот, потребление которых должно быть умеренным», — прокомментировал эксперт.

Пальмоядровое и кокосовое масло имеют довольно много общих свойств, оба активно применяются в косметической продукции, пищевой промышленности и одно может стать альтернативой другому с учетом рецептурных особенностей, естественно.

Масличная пальма – это самая урожайная масличная культура. По этим причинам пальмовое масло в настоящее время является самым распространенным растительным маслом в мире.

По данным Всемирного фонда дикой природы (организация признана в РФ нежелательной), пальмовое масло составляет 40% мирового производства растительного масла и выращивается всего на 6% земель, используемых для производства растительных масел. Чтобы получить столько же масла из других источников, потребуется в разы больше земли.

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