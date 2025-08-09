В зоопарке Лейпцига из-за «неопытной матери» усыпили трех краснокнижных тигрят

Зоопарку немецкого города Лейпциг пришлось усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу (документ, где зарегистрированы редкие и находящихся под угрозой исчезновения животные, растения и грибы) амурского тигра, которых не приняла мать. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Согласно пресс-релизу, Юшка родила трех тигрят вечером 6 августа. Несмотря на отсутствие опыта в воспитании потомства, она образцово заботилась о детенышах в первые часы. Однако вскоре она без видимой причины бросила тигрят, которые слабели на протяжении двух дней.

«С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей», — говорится в сообщении.

Специалисты зоопарка рассказали, что потомство Юшки пришлось усыпить, чтобы избавить от страданий из-за голода. Они надеются, что полученный опыт пригодится тигрице в следующий раз и она сможет внести свой вклад в выживание вида.

В июле в крымском парке у амурской тигрицы тоже появилась тройня. У детенышей не возникло проблем, потому что с самого начала они находились под пристальным вниманием самки.

