Россиянам напомнили об ответственности за выращивание некоторых растений

Юрист Русяев напомнил россиянам о наказании за галлюциногенную гармалу на даче

Наличие десяти и более кустов гармалы или могильника на дачном участке грозит россиянам уголовной ответственностью. Об этом рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

«Запрет на свободное культивирование таких растений основан на нормах Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также на положениях УК и Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают разные виды ответственности в зависимости от количества кустов», — рассказал Русяев.

Гармала обыкновенная была внесена в перечень растений, содержащих наркотические средства, из-за того, что в ее составе были обнаружены алкалоиды, которые находятся под государственным контролем.

В 2024 году в список также была включена ипомея трехцветная и турбина щитковидная.

До этого археологи обнаружили, что галлюциногенное растение гармала применялось в обрядах 2700 лет назад.

Ранее в Испании обнаружили 3,5 тонны гашиша под видом партии какао и апельсинов.