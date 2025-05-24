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Археологи обнаружили древнейшее использование психоактивного растения в истории

CommsBio: галлюциногенное растение гармала применялось в обрядах 2700 лет назад
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Barbara Huber

Международная команда ученых из Института геоантропологии Общества Макса Планка (Германия) и Венского университета (Австрия) обнаружила доказательства самого раннего известного применения растения гармала (Peganum harmala) в медицинских и ритуальных целях. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

При раскопках в оазисе Курайя на северо-западе Саудовской Аравии археологи нашли керамические сосуды, служившие фумигационными устройствами. С помощью передовых методов метаболического анализа (ВЭЖХ-МС/МС) ученые выявили следы алкалоидов гармалы — растения, известного своими антибактериальными, галлюциногенными и лечебными свойствами.

Оказалось, что жители Аравийского полуострова использовали это психоактивное растение уже 2700 лет назад.

«Это самое древнее свидетельство целенаправленного использования гармалы не только в Аравии, но и во всем мире», — заявила ведущий автор исследования доктор Барбара Хубер.

Гармала до сих пор применяется в традиционной медицине Ближнего Востока для очищения пространства, лечения болезней и в ритуальных практиках. Открытие подтверждает, что знания о ее свойствах передавались на протяжении тысячелетий.

Ранее ученые нашли следы использования галлюциногенов в Древнем Египте.

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