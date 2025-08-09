На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге ищут мужчину, стрелявшего по матери с детьми

В Петербурге неизвестный выстрелил в многодетную мать
true
true
close
Depositphotos

В Петербурге полиция ищет мужчину, который стрелял в многодетную мать. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Женщина стояла около здания вместе с двумя детьми и ждала третьего с занятий. В какой-то момент она обратила внимание на звук выстрелов и почувствовала боль в ноге.

Оглянувшись, она заметила мужчину с бородой лет 35-40 на вид. Он тем временем что-то прятал в сумку и спокойно ушел. Пока он проделывал все это, семья спряталась.

«Мы испугались и забежали в здание, позже вышли – его уже не было», – поделилась женщина.

На следующий день женщина заметила, что нога опухла, а внутри что-то есть. В результате медики извлекли пулю от пневматического пистолета, петербурженку отправили лечиться домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На данный момент местонахождение подозреваемого неизвестно.

Ранее петербуржец открыл стрельбу в центре города из-за конфликта о выгуле собак.

