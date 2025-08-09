На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске на видео попала массовая драка подростков с избиением человека

В Новосибирске подростки устроили массовую драку
true
true
true

В Новосибирске заметили толпу подростков, которые устроили массовую драку. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел недалеко от Первомайского сквера, на пересечении улицы Максима Горького и Советской. На кадрах с места инцидента заметно, как у здания стоят не менее десяти человек.

При этом часть из них повалила молодого человека на асфальт и стала избивать, остальные наблюдали за происходящим. Среди последних есть и мальчики, которым на вид нет 14 лет.

По какой причине произошел конфликт, не уточняется. Информация о том, получил ли пострадавший травмы, отсутствует.

По словам представителей МВД, им поступало сообщение о происшествии, однако к моменту прибытия полиции участники уже разошлись.

«В данный момент проводится проверка и устанавливаются личности всех участников произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Находке два подростка напали на мальчика и искусали его, чтобы забрать у него бутылку газировки.

Ранее в Калужской области подростка-мигранта арестовали за избиение школьника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами