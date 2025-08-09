В Новосибирске на видео попала массовая драка подростков с избиением человека

В Новосибирске заметили толпу подростков, которые устроили массовую драку. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошел недалеко от Первомайского сквера, на пересечении улицы Максима Горького и Советской. На кадрах с места инцидента заметно, как у здания стоят не менее десяти человек.

При этом часть из них повалила молодого человека на асфальт и стала избивать, остальные наблюдали за происходящим. Среди последних есть и мальчики, которым на вид нет 14 лет.

По какой причине произошел конфликт, не уточняется. Информация о том, получил ли пострадавший травмы, отсутствует.

По словам представителей МВД, им поступало сообщение о происшествии, однако к моменту прибытия полиции участники уже разошлись.

«В данный момент проводится проверка и устанавливаются личности всех участников произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Находке два подростка напали на мальчика и искусали его, чтобы забрать у него бутылку газировки.

Ранее в Калужской области подростка-мигранта арестовали за избиение школьника.