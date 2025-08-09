На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнекамске пенсионер лишился 4,8 млн рублей, пытаясь заменить электросчетчик

В Татарстане пенсионер поверил в замену счетчиков и лишился 4,8 млн рублей
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Нижнекамска поверил мошенникам, лишился всех накоплений, офромил кредит и продал машину. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Неизвестные связались с пенсионером под видом сотрудников компании «Энергосбыт» и сообщили о необходимости замены счетчика, выманив у мужчины личные данные злоумышленники прервали звонок.

Затем с нижнекамцем поочередно связывались лжесиловики и «сотрудники» Роскомнадзора. Они запугали потерпевшего возбуждением уголовное дела и убедили его «обезопасить» накопления. Под влиянием аферистов, обманутый мужчина снял с банковского счета все накопления, оформил кредит, продал автомобиль и перевел на указанные преступниками счета 4,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого пожилая петербурженка лишилась машины и более чем 5 млн рублей из-за мошенников. Неизвестные общались с 76-летней женщиной в течение недели. Под надуманным предлогом они убедили пенсионерку в том, что она должна снять все свои средства со счета и передать их курьеру, который пришел к парадной ее дома.

Ранее ростовский пенсионер ради «безопасности» отдал мошенникам 8,5 млн рублей сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами