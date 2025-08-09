В Нижнекамске пенсионер лишился 4,8 млн рублей, пытаясь заменить электросчетчик

Житель Нижнекамска поверил мошенникам, лишился всех накоплений, офромил кредит и продал машину. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Неизвестные связались с пенсионером под видом сотрудников компании «Энергосбыт» и сообщили о необходимости замены счетчика, выманив у мужчины личные данные злоумышленники прервали звонок.

Затем с нижнекамцем поочередно связывались лжесиловики и «сотрудники» Роскомнадзора. Они запугали потерпевшего возбуждением уголовное дела и убедили его «обезопасить» накопления. Под влиянием аферистов, обманутый мужчина снял с банковского счета все накопления, оформил кредит, продал автомобиль и перевел на указанные преступниками счета 4,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого пожилая петербурженка лишилась машины и более чем 5 млн рублей из-за мошенников. Неизвестные общались с 76-летней женщиной в течение недели. Под надуманным предлогом они убедили пенсионерку в том, что она должна снять все свои средства со счета и передать их курьеру, который пришел к парадной ее дома.

Ранее ростовский пенсионер ради «безопасности» отдал мошенникам 8,5 млн рублей сбережений.