Петербуржец избил 80-летнего пенсионера шпателем из-за спора о лифте

Житель Петербурга предстанет перед судом за избиение пожилого соседа, мужчины устроили спор из-за лифта. Об этом сообщает Piter. Tv.

Инцидент произошел в многоэтажке по Гостилицкому шоссе. Пьяный обвиняемый решил очистить от наклеек и рекламы кабину лифта. Он вооружился ведром с водой и шпателем и приступил к работе. Кабина лифта оказалась заблокированной.

В это время с восьмого этажа спускался 80-летний пенсионер, он сделал соседу замечание. Между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего шпателем по голове и телу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Ленобласти мужчина избил соседа по даче за замечание о шуме. Инцидент произошел в СНТ «Большие пороги», 69-летний мужчина сделал замечание соседу из-за шума и попросил соблюдать тишину в ночное время. Между дачниками возникла ссора, шумный сосед набросился на пожилого мужчину с кулаками. У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, носа и ребер. Пенсионер написал заявление в полицию, ведется расследование.

Ранее казанцы избили соседа за жалобу на громкую музыку в машине.