В Подмосковье мужчину придавило грузоподъемником

В Подмосковье врачи спасли мужчину, на которого упал грузоподъемник

Медики Сергиево-Посадской больницы спасли молодого мужчину, на которого упал грузоподъемник, пострадавший получил тяжелые травмы и потерял три литра крови. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

20-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение в состоянии комы с множественными переломами ребер, отеком легких, разрывом печени, массивным внутренним кровотечение и переломами костей таза. На пострадавшего упал грузоподъемник.

«В брюшной полости было огромное скопление крови — порядка трех литров, а на печени были разрывы сразу в нескольких местах. Множественные повреждения органа было невозможно ушить, поэтому врачи провели тампонаду брюшной полости», — сообщила Анастасия Полунина, руководитель центра анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы.

Состояние пациента удалось стабилизировать. Спустя шесть дней ему провели еще одну операцию. Мужчина некоторое время находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение, ему предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее российские врачи удалили женщине 34 раковых опухоли.