Россиянин пытался заживо сжечь семью с тремя детьми

В Амурской области взят под стражу местный житель, который обвиняется в поджоге частного дома с людьми внутри. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел 1 августа. 37-летний житель областного центра облил бензином и поджег входную дверь в частном доме, в котором находились трое детей, самому младшему из которых год, и трое взрослых.

Возгорание заметил сосед, мужчине удалось справиться с огнем самостоятельно. Подозреваемый в поджоге задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Тверской области будут судить мужчину, который поджег в гараже двух приятелей. В июне 2024 года трое мужчин устроили ссору в гаражном кооперативе. В ходе конфликта обвиняемый разлил в помещении гаража горючую жидкость. Один из запертых в гараже мужчин смог выбраться. Второго спасти не удалось. Поджигателя задержали, было возбуждено несколько уголовных дел. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин поджег дом после ссоры с соседями из-за бензопилы.