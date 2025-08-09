В Ростовской области школьник уехал кататься на велосипеде и заблудился

В Ростовской области ребенок катался на велосипеде и заблудился на трассе

В Ростовской области школьника нашли на обочине трассы М-4 «Дон», мальчик заблудился, катаясь на велосипеде. Об этом сообщает УМВД региона.

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли ребенку, потерявшемуся на федеральной трассе. Сигнал о том, что на обочине проезжей части трассы с интенсивным трафиком находится ребенок в правоохранительные органы передали очевидцы.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что 10-летний школьник поехал кататься на велосипеде, заблудился и не смог найти дорогу домой. Напуганный мальчик сообщил сотрудникам полиции свои данные. Инспекторы доставили его домой и передали матери. Медицинская помощь ему не потребовалась

