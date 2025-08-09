Российская пенсионерка из-за нехватки денег украла из магазина косметику на 8 тысяч рублей

В Башкирии пенсионерку будут судить за кражу косметики из-за нехватки денег

В Башкирии 61-летняя женщина предстанет перед судом за кражу косметики из магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 2 июня в Белорецком районе, когда местная жительница похитила товары из магазина косметики на сумму в 8 тысяч рублей. Как установили полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, пенсионерка затем продала украденное случайным прохожим. В ходе допроса женщина объяснила свои действия материальными трудностями.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Максимальное наказание, которое может грозить пенсионерке, составляет шесть лет лишения свободы.

