В Москве мужчина пытался украсть 265 упаковок масла за раз и попал на видео

В Москве мужчину задержали за кражу 265 упаковок масла из магазина

В Москве мужчину подозревают в похищении более чем 200 упаковок масла из супермаркета. Об этом сообщает управление МВД по столице.

Инцидент произошел в районе Ховрино, на Зеленоградской улице. На кадрах с места заметно, как мужчина подходит к холодильникам, и, достав пакет, кладет в него большое количество масла. После этого мужчина уходит с места. Всего ему удалось забрать с полок 265 пачек на сумму более 36 тысяч рублей.

Заметив его, работники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 30-летний молодой человек.

«Свой мотив он объяснить не смог, местонахождение похищенного устанавливается», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее в Воронеже мужчина ограбил ломбард и заснул на скамейке вместе с украденным.