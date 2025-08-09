Россиянам объяснили, как правильно оказать себе первую помощь при порезах

Врач Хрипков: если края раны расходятся более чем на 2-3 мм, могут быть нужны швы

Летом люди больше времени проводят на свежем воздухе, например, отдыхают на природе, работают на даче или катаются на роликах, самокатах, велосипедах. Это, в свою очередь, увеличивает риск различных повреждений кожи. Как правильно оказать первую помощь себе или близким при порезах и ссадинах, а также в каких случаях нужно обращаться за медицинской помощью, «Газете.Ru» рассказал врач-хирург медицинской компании СберЗдоровье Сергей Хрипков.

Как порезы, так и ссадины являются поверхностными повреждениями кожи, однако они различаются механизмом травмирования. Порез — это линейное повреждение кожи, характеризующееся ровными четкими краями, которое возникает вследствие воздействия острого предмета, например, ножа, осколка стекла или кромки металла. Ссадина — это повреждение, представляющее собой участок «потертой» кожи, которое может появляться в результате трения о какую-либо твердую поверхность, например, при падении человека на асфальт.

«Повреждения кожи всегда сопровождаются болью, местным отеком, покраснением и появлением кровотечения. Также в области раны возможно ощущение чувства жжения. Важно подчеркнуть, что при порезе может быть как незначительное, так и интенсивное кровотечение — в зависимости от того, поврежден ли сосуд — артерия либо вена, а при ссадинах чаще всего возникает незначительное капиллярное кровотечение», — рассказывает врач.

При травмировании кожи следует внимательно оценить состояние повреждения: если оно поверхностное и небольшое по размеру, то во избежание его инфицирования стоит провести самостоятельные мероприятия первой помощи.

Прежде всего необходимо подготовить свои руки — вымыть их с мылом, либо обработать антисептиком. Ссадину следует промыть с мылом под проточной водой, чтобы удалить загрязнения, а потом обработать раневую поверхность водным антисептическим раствором, например, хлоргексидином. Далее нужно наложить на рану сухую стерильную повязку, например, из бинта, особенно если место натирается одеждой.

При небольшом порезе сначала важно остановить кровотечение — плотно прижав к нему чистую ткань или салфетку. Затем необходимо поверхностно промыть рану под проточной водой с мылом, после чего обработать ее края водным раствором антисептика. Далее следует наложить на рану сухую стерильную повязку, например, пластырь.

«Если при повреждении кожи видны подкожный жир или мышцы, значит, рана глубокая. В таком случае нужно просто наложить на нее стерильную повязку и как можно скорее обратиться за помощью к хирургу — в травмпункт либо в поликлинику. В случае сильного кровотечения или подозрения на серьезное повреждение — в экстренном порядке необходимо отправиться в приемное отделение стационара — самостоятельно или через скорую медицинскую помощь», — уточняет Хрипков.

Также следует оперативно обратиться за медицинской помощью, если края раны расходятся более чем на 2-3 мм, поскольку может потребоваться наложение швов; кровотечение не останавливается более 10 минут; нарушена чувствительность или движение в области раны; повреждение находится на лице, кисти либо в области суставов; рана контактировала с почвой или ржавым предметом, а также если она не заживает спустя несколько дней. Кроме того, следует обратиться к врачу, если появились признаки инфицирования, такие как усиление покраснения/отека вокруг повреждения, местное повышение температуры кожи и гнойные выделения из раны, общее недомогание.

Ранее были названы самые распространенные травмы на даче.