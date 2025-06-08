Названы самые распространенные травмы на даче

Михаил Хмыров, травматолог-ортопед ГУТА КЛИНИК рассказал «Газете.Ru» о самых частых травмах, которые встречаются в летний сезон на дачах.

«Начнем с того, что работа в огороде может закончиться различными травмами от простых ссадин, порезов, заноз до серьезных проблем — переломов, вывихов, поврежденных конечностей, термических и химических ожогов. Происходит это при несоблюдении банальной техники безопасности и неправильной эксплуатации инструмента — и мы говорим не только об электроприборах (газонокосилки, бензопилы и так далее). Обычный молоток и гвозди тоже могут оказаться очень опасными в некоторых случаях», — объяснил он.

Кроме того, мангал, газовые духовки и плиты, бойлеры также могут привести к травмированию — получению ожогов различной степени тяжести. Не забываем и про химические вещества, которые есть на даче — они тоже могут стать причиной как химического ожога, так и отравления.

«Итак, краткий список самых распространенных травм, которые можно получить в саду, огороде и в дачном доме: синяки, ссадины, порезы, вывихи, растяжения, переломы, ожоги (горячей водой, горячим паром, химическими веществами вроде средств от паразитов), ранения (гвоздями, ножами, пилами и прочее)», — рассказал врач.

Также стоит помнить, что при уличных ранах, особенно в саду, инструмент, которым они нанесены, может быть ржавым, грязным, покрытым землей, песком и т.д.

«Поэтому требуется введение противостолбнячной сыворотки. Она чаще всего ставится после травматизации в экстренной форме в течение 20 дней. Столбняк — это очень серьезное заболевание, профилактику которого нужно соблюдать не только в детстве под контролем врачей поликлиник и школьных медпунктов, но и по схеме получать в течение всей жизни», — предупредил он.

При наличии любой травмы, от ссадины до перелома, нужно обратиться в медицинское учреждение. При неосложненных травмах лучше приехать в ближайшие медицинские учреждения от фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) до стационара, а при серьезной травме вызвать скорую медицинскую помощь. При обращении в ФАП будет оказана первая помощь.

При наличии врача хирургического профиля будет проведена первичная хирургическая обработка раны, оценка тяжести состояния, повреждения пациента и принято решение, отправить ли пострадавшего домой или вызвать скорую медицинскую помощь для доставки в стационар и дальнейшей госпитализации.

«На даче также нужно держать аптечку со средствами первой помощи — бинтами, ватой, антисептиками, обезболивающими. Все лекарства нужно регулярно проверять на истечение срока годности. И не забываем о том, что первая помощь — не полноценное лечение, а потому необходимо последующее обращение к врачу. Это поможет предотвратить серьезные осложнения. Если вы, члены вашей семьи или друзья получили тяжелую травму с кровопотерей или потерей сознания, то немедленно вызывайте скорую помощь», — резюмировал врач.

Важно помнить про технику безопасности при работе с различным инструментом на даче, в огороде и садах, не забывать надевать защитные очки на глаза, щитки на руки и ноги, наколенники и налокотники, чтобы максимально себя обезопасить.

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