Депутаты призвали Минобрнауки установить единые тарифы на высшее образование

В России необходимо исключить ситуации, когда стоимость обучения на одной и той же специальности в разных вузах варьируется в полтора раза. Такие перепады цен означают, что отдельные университеты сильно завышают стоимость своих услуг, а другие – оказывают их некачественно, поэтому нужно ввести унифицированные тарифы, заявил НСН зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По словам Гусева, сегодня депутаты обратились с соответствующим предложением к главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Они призвали установить минимальную и максимальную стоимость обучения в вузе, единые для всех регионов.

«Получается, кто-то из вузов завышает стоимость, а кто-то - оказывает некачественные услуги. Министерство может установить унифицированные тарифы, которые будут понятны всей стране», — подчеркнул Гусев.

Напомним, в этом году стоимость обучения в российских вузах выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом в Минобрнауки подчеркнули, что уровень платы за обучение на бакалавриате в российских вузах в среднем не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону.

В середине июля замминистра Андрей Омельчук заявил, что ведомство хочет получить право контролировать стоимость обучения во всех вузах, пояснив, что сейчас цены устанавливают учредители: к примеру, для сельскохозяйственных вузов — это Минсельхоз, а для медицинских — Минздрав.

Ранее был опубликован рейтинг российских вузов по подготовке кадров для ИИ-отрасли.