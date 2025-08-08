На Камчатке при пилотировании вертолета умер рыбопромышленник Игорь Кан

Пилотом вертолета, экстренно посадившим воздушное судно на Камчатке и умершим почти сразу после этого, оказался местный рыбопромышленник и миллионер Игорь Кан. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Бизнесмен вместе со знакомыми отправились полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. По пути мужчине стало плохо, тем не менее он смог посадить вертолет на вулкан Крашенинникова.

«Пассажиры не пострадали. <...> Шестеро туристов эвакуированы с вулкана», — говорится в материале.

Из него следует, что эвакуированных людей доставили в Петропавловск-Камчатский. При этом транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ организовали проверку по факту произошедшего.

Об экстренном приземлении вертолета Robinson на вулкане Крашенинникова на территории Кроноцкого заповедника стало известно утром 8 августа. Telegram-канал SHOT писал, что у пилота произошел сердечный приступ прямо во время полета. После посадки мужчина сообщил о своем состоянии, но ему стало еще хуже. В результате спасти его не удалось.

Ранее в Кировской области при испытании своего изобретения погиб авиаконструктор Владимир Трапезников.