На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке при пилотировании вертолета умер рыбопромышленник Игорь Кан

112: умершим на Камчатке пилотом вертолета оказался миллионер Игорь Кан
true
true
true
close
Diman_Diver/Shutterstock/FOTODOM

Пилотом вертолета, экстренно посадившим воздушное судно на Камчатке и умершим почти сразу после этого, оказался местный рыбопромышленник и миллионер Игорь Кан. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Бизнесмен вместе со знакомыми отправились полюбоваться красотами Кроноцкого заповедника. По пути мужчине стало плохо, тем не менее он смог посадить вертолет на вулкан Крашенинникова.

«Пассажиры не пострадали. <...> Шестеро туристов эвакуированы с вулкана», — говорится в материале.

Из него следует, что эвакуированных людей доставили в Петропавловск-Камчатский. При этом транспортная прокуратура и Следственный комитет РФ организовали проверку по факту произошедшего.

Об экстренном приземлении вертолета Robinson на вулкане Крашенинникова на территории Кроноцкого заповедника стало известно утром 8 августа. Telegram-канал SHOT писал, что у пилота произошел сердечный приступ прямо во время полета. После посадки мужчина сообщил о своем состоянии, но ему стало еще хуже. В результате спасти его не удалось.

Ранее в Кировской области при испытании своего изобретения погиб авиаконструктор Владимир Трапезников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами