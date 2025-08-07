На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фермер раздал $400 тыс., утверждая, что Бог сказал ему, что так он попадет в рай

OC: в Ирландии фермер раздал $400 тыс., чтобы попасть в рай
true
true
true
close
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд Ирландии назначил опекуна 40-летнему фермеру, который после продажи своей фермы за $700 тысяч начал массово раздавать деньги бедным, утверждая, что это «повеление Бога», которое обеспечит ему место на небесах, пишет Oddity Central.

Ирландское государственное агентство по здравоохранению обратилось в Высокий суд с просьбой о защите мужчины, имя которого не раскрывается. По данным адвоката Кэтрин Келлехер, фермер уже раздал более $400 тысяч, а его банковские счета оказались в критическом состоянии.

Судья Майкл Туми, заслушав доказательства, признал, что действия фермера, хотя и мотивированы «религиозной верой и стремлением к духовному спасению», ставят его в уязвимое финансовое и, возможно, психическое состояние. В ответ на это он постановил назначить опекуна — независимого представителя, который будет действовать в интересах мужчины на время судебного разбирательства и сможет контролировать его финансовые решения.

Опекун получит полномочия предпринимать все необходимые шаги, включая блокировку транзакций и защиту оставшихся активов, чтобы предотвратить дальнейшее истощение средств.

Судья подчеркнул, что благотворительность похвальна, но в данном случае чрезмерная щедрость может быть признаком более глубоких проблем.

Ранее мужчина отдал мошенникам больше $60 млн, думая, что общается с Богом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами