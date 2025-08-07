Фермер раздал $400 тыс., утверждая, что Бог сказал ему, что так он попадет в рай

OC: в Ирландии фермер раздал $400 тыс., чтобы попасть в рай

Верховный суд Ирландии назначил опекуна 40-летнему фермеру, который после продажи своей фермы за $700 тысяч начал массово раздавать деньги бедным, утверждая, что это «повеление Бога», которое обеспечит ему место на небесах, пишет Oddity Central.

Ирландское государственное агентство по здравоохранению обратилось в Высокий суд с просьбой о защите мужчины, имя которого не раскрывается. По данным адвоката Кэтрин Келлехер, фермер уже раздал более $400 тысяч, а его банковские счета оказались в критическом состоянии.

Судья Майкл Туми, заслушав доказательства, признал, что действия фермера, хотя и мотивированы «религиозной верой и стремлением к духовному спасению», ставят его в уязвимое финансовое и, возможно, психическое состояние. В ответ на это он постановил назначить опекуна — независимого представителя, который будет действовать в интересах мужчины на время судебного разбирательства и сможет контролировать его финансовые решения.

Опекун получит полномочия предпринимать все необходимые шаги, включая блокировку транзакций и защиту оставшихся активов, чтобы предотвратить дальнейшее истощение средств.

Судья подчеркнул, что благотворительность похвальна, но в данном случае чрезмерная щедрость может быть признаком более глубоких проблем.

Ранее мужчина отдал мошенникам больше $60 млн, думая, что общается с Богом.