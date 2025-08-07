На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил дело из-за массового отравления детей в лагере под Челябинском

true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Челябинской области в поселке Лазурном произошло массовое отравление детей в оздоровительно-культурном комплексе, по факту инцидента возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

В публикации говорится, что в августе у нескольких воспитанников были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Челябинской области сообщалось, что 6 августа была приостановлена деятельность лагеря «Черемушки». В начале августа сначала один ребенок, находившийся в учреждении, пожаловался на тошноту и недомогание, а затем за помощью обратились 21 человек.

На данный момент всех сотрудников кухни отстранили от работы. Проводятся лабораторные исследования для выявления очага и причин распространения кишечной инфекции.

Ранее челябинка отравилась чачей, привезенной подругой из Адлера, женщину не спасли.

