Челябинка отравилась чачей, привезенной подругой из Адлера, женщину не спасли

Женщина, из Челябинска, отравившаяся сочинским алкоголем, не была на курорте. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, ее подруга, 37-летняя женщина из Коркино, отдыхала в Краснодарском крае и там купила бутылку напитка. Спустя некоторое время после возвращения челябинки встретились и стали пить чачу.

В результате обе не выжили. Позже в их крови нашли опасный токсин, детали не уточняются.

Информация об отравлении чачей появилась накануне. Точное количество пострадавших неизвестно, но 12 из них не выжили. Среди них – туристы из разных регионов, они приобрели напиток у местных продавщиц.

Как рассказали жители города, одна якобы торговала алкоголем в течение 30 лет. Несколько лет назад ее уже привлекали к ответственности. Тем не менее, покупатели не жаловались на продукцию, многие везли чачу домой в качестве подарков. Известно, что помимо суррогатной чачи продавали и «домашнее вино».

На данный момент обе продавщицы находятся под арестом.

Ранее в Петербурге несколько человек отравились после перекуса на теплоходе.