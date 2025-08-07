Рыболов вытащил из воды редкий 700-летний меч

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Fox News: в Польше мужчина поймал на рыбалке 700-летний меч
Trevor Penny

Мужчина, ловивший рыбу в реке Висле, вытащил из воды почти полностью сохранившийся меч возрастом около 700 лет, пишет Fox News.

Находку рыбак сразу передал местным властям, после чего меч был отдан специалистам по охране культурного наследия. Сейчас артефакт проходит консервацию и исследование, чтобы подготовить его к дальнейшему изучению и возможной экспозиции.

Согласно предварительной оценке, меч датируется XIII или XIV веком — временем, когда только зарождалась Варшава как поселение. Анна Магдалена Лань, главный специалист по охране памятников города Варшавы, рассказала, что находка уникальна для территории современной столицы Польши.

Длина меча составляет 79 см, на рукояти сохранились характерные элементы — сферическое навершие и крестовина, которая, по словам эксперта, может содержать так называемый «знак кузнеца» — своеобразную подпись мастера, изготовившего оружие.

Важно, что меч был найден в реке — без сопутствующих артефактов и археологического контекста. Это затрудняет определение его происхождения и истории. По словам Лань, намеренное сбрасывание мечей в воду не было характерной практикой для христианской Польши XIII века, в отличие от более ранних языческих традиций.

Ранее в США поймали макрель рекордных размеров.

