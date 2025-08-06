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В США поймали макрель рекордных размеров

В США выловили макрель весом 73 килограмма
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Steve Pixley

Рыболовы выловили в Мексиканском заливе серую макрель рекордных размеров. Об этом сообщила газета Tallahassee Democrat.

По данным издания, рыбу удалось выловить в 200 километрах от города Дестин в американском штате Флорида. Рыболовы планировали поймать тунца, а после клева подумали, что им попалась рыба-меч.

Рыбаки вытаскивали рыбу на протяжении примерно получаса. Вес улова составил 73,3 килограмма, что почти в два раза больше рекордной макрели весом 46,5 килограмма, пойманной два года назад.

Серая макрель — глубоководная рыба, обитающая в тропических и умеренно теплых водах. Она отличается жирным мясом, которое рекомендуется есть в небольших количествах. Обычно ее длина не превышает двух метров, а вес — 45 килограммов.

В декабре прошлого года российские рыбаки обновили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном. Морозильному рыболовному консервному траулеру «Петр I» удалось выловить 93,5 тыс. тонн рыбы за неполный год.

Ранее в российском регионе разрешили ловить внесенную в Красную книгу рыбу.

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