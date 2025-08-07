Пьяный россиянин с ножом и гранатой угрожал кассиру в петербургском кафе

78.ru: в Петербурге мужчина с муляжом гранаты угрожал кассиру в кафе

Во Фрунзенском районе Петербурга выясняются обстоятельства нападения на сотрудника ресторана быстрого питания. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в кафе по улице Ярослава Гашека, в зал ворвался пьяный мужчина и устроил ссору с кассиром. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож и гранату и начал угрожать сотруднику заведения.

Прибывший на место наряд полиции задержал 34-летнего дебошира. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У нападавшего изъят нож, граната оказалась муляжом. Известно, что задержанный был судим за кражи, грабежи и незаконное использование документов.

До этого в Челябинске задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира. Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов, в торговый зал ворвался мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленник, угрожая холодным оружием, приказал кассиру достать выручку. Похитив 4 тысячи рублей, он скрылся.

Ранее в Тольятти юноша ограбил ломбард по указанию мошенников.