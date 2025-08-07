На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России может появиться День языков народов РФ

Елена Ямпольская: в центре «Россия» разрабатывается пространство о русском языке
Авилов Александр/Агентство «Москва»

В России может появиться День языков народов РФ, написала в своем Telegram-канале советник президента России Елена Ямпольская.

Она отметила, что с Минобрнауки России ведется активный диалог по проекту федерального закона «О языках народов РФ».

«Считаю принципиально важным, чтобы разрабатываемый законопроект отвечал целям и задачам, определенным главой государства в основах государственной языковой политики», — сказала она.

Также Ямпольская рассказала о подготовке к финалу конкурса «Родная игрушка».

«Организаторы конкурса – «Движение Первых» и российское общество «Знание». Финал состоится в сентябре в национальном центре «Россия» в формате фестиваля детских игр и игрушек. Также там разрабатывается интерактивное пространство, посвященное русскому языку. Такое же пространство появится и в филиалах центра», — сказала она.

По словам Ямпольской, к молодежной мобильной игре «Скажи по-русски!» в соцсети «Вконтакте» присоединилось 130 тыс. пользователей.

«Верю, что очень плодотворным окажется наше сотрудничество с обществом «Знание» по возрождению практики чтецких программ в образовательных организациях. Красота родного слова в эталонном исполнении начнет возвращаться в школы страны уже с 1 сентября нынешнего года. Календарно-тематический план проходит завершающие согласования. Актеры многих региональных и муниципальных театров рассматривают перспективу такой работы с большим энтузиазмом», — рассказала она.

Ямпольская подчеркнула, что 11 июля Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации». По ее словам, теперь правительство РФ в срок до 1 октября должно разработать проект плана мероприятий по реализации основ и предусмотреть средства на его финансирование.

