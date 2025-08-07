На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Екатеринбургом подростки подрались из-за пропавших часов, одного не спасли

В Свердловской области подросток заподозрил приятеля в краже часов и не выжил
Depositphotos

В Свердловской области подросток одним ударом расправился со сверстником, сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 6 августа на дороге, по которой жители села Косулино ходят к железнодорожной станции. Там гуляла компания подростков из шести человек. В какой-то момент между двумя юношами возник конфликт — один якобы заподозрил другого в краже часов.

Владелец устройства решил сам разобраться с предполагаемым вором, но тот ударил ему в солнечное сплетение.

«Что-то у него там разорвалось от удара, как мне сказали. Он был в сознании сначала, ещё живой, его откачивали. Приехала скорая, но спасти не получилось», — объяснил собеседник агентства.

Юношу, который нанес фатальный удар, задержали после его неудачной попытки скрыться. Подозреваемому всего 14 лет, а его жертве — 15. В полиции и СК ситуацию пока не комментировали.

Ранее саратовские подростки избили школьницу в туалете за разговор с подругой.

