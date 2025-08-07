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Саратовские подростки избили школьницу в туалете за разговор с подругой

В Саратове подростки избили школьницу в туалете за разговор с подругой
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Shutterstock

В Саратове группа подростков избила школьницу и заставила ее извиняться на камеру за то, что она обсуждала другую девочку со своей подругой. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов. Жесть 18+».

Инцидент произошел после конфликта между несовершеннолетними. Компания подростков напала на школьницу в помещении туалета и избила ее. Агрессоры записали видео, где пострадавшая приносит извинения, и выложили его в соцсети. Предварительно, жертва обсуждала с подругой одну из девочек, участвовавших в нападении, и это стало причиной агрессии.

Следственный комитет России по Саратовской области организовал процессуальную проверку по факту произошедшего. Следователи изучают обстоятельства случившегося.

До этого крымская школьница избила девочку из-за оскорбления родителей. Еще две несовершеннолетние снимали происходящее на видео.

Ранее в Новосибирской области школьницу заманили на заброшку, раздели и жестоко избили.

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