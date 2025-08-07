На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь

В Омске осудили мать, истязавшую дочь-школьницу
Depositphotos

Нововаршавский районный суд Омской области вынес приговор 41-летней местной жительнице, ранее судимой за кражу, она признана виновной в истязании малолетнего. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 41-летняя мать троих детей систематически истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах.

В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы. Мать также обязали выплатить дочери компенсацию в сумме 150 тыс рублей.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.

Ранее россиянин шесть лет избивал кочергой малолетнего сына.

