В Орле врачи достали из желудка 17-летней девушки почти килограмм волос

В Орле врачи спасли девушку с огромным комом волос в желудке
Pixabay

Орловские хирурги оказали помощь несовершеннолетней, которая проглотила почти килограмм собственных волос. Об этом сообщают «Вести Орел».

17-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. В ходе обследования выяснилось, что с 12 лет девушка грызет кончики собственных волос.

«Объяснить свои действия она не могла. Сказала лишь о том, что она чувствовала необычные ощущения при употреблении волос в пищу. За последние 3 года ест собственные волосы, нитки, частички ткани», — уточнили подробности в детской больнице.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, из желудка пациентки извлекли трихобезоар весом 730 граммов. Девушка провела в больнице три недели, ей рекомендовано наблюдаться у психиатра.

До этого в Новороссийске врачи спасли ребенка с комом волос в желудке. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с острыми болями в области живота. Девочка отказывалась от еды. После предварительного осмотра медики заподозрили у маленькой пациентки острый аппендицит. В ходе более глубокого обследования было установлено, что болезненные симптомы вызывает инородное тело в желудке. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, врачи удалили из желудка девочки огромный ком волос — трихобезоар.

Ранее в Воронеже врачи спасли двухлетнего ребенка, который не мог проснуться.

