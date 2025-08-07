В Ингушетии трехлетней девочке раздробило руку мясорубкой

В Ингушетии врачи спасли ребенка, засунувшего руку в мясорубку

Врачи Детской республиканской клинической больницы Ингушетии оказали помощь трехлетней девочке, которая раздробила пальцы на руке мясорубкой. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок был доставлен в больницу из города Малгобек, трехлетняя девочка засунула руку в работающую электромясорубку. Первичный осмотр выявил обширную, размозженную рваную рану, прогнозы были крайне неблагоприятными, существовала реальная угроза ампутации конечности.

Хирурги извлекли руку ребенка из мясорубки и провели сложнейшую операцию.

«Повреждения были серьезными, был поврежден дистальный фаланг третьего пальца, четвертая пястная кость, сухожилие разгибателя четвертого пальца и сухожилие сгибателя первого пальца левой кисти», — рассказал врач — травматолог-ортопед Тагир Гарданов.

После экстренного хирургического вмешательства девочка переведена в палату, она находится в сознании. Поврежденную кисть руки удалось сохранить.

Ранее в Нефтекамске врачи спасли девочку, которой раздробило руку мясорубкой.