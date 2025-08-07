На Камчатке отчим несколько лет насиловал падчерицу

На Камчатке отчим получил 16 лет колонии за насилие над падчерицей

Житель Камчатского края признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, обвиняемый получил 16 лет колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, обвиняемый в течение нескольких лет совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы. Отчим воспользовался беспомощным состоянием девочки.

Суд учел тяжесть преступления, личность виновного и влияние наказания на его исправление, назначив 16 лет лишения свободы: первые три года — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить жертве 500 тысяч рублей за моральный вред. Своей вины житель Камчатки не признал.

До этого в Ленобласти дядя-мигрант изнасиловал семилетнюю племянницу. В полицию обратилась мать семилетнего ребенка и заявила, что 42-летний брат ее мужа изнасиловал ее дочь. После этого медики осмотрели несовершеннолетнюю и обнаружили характерные травмы. Мужчину задержали в поселке Ульяновка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее безработный петербуржец надругался над семилетней падчерицей.