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Россиянин с ножом напал в магазине на кассира

В Челябинске задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира
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Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на кассира в Металлургическом районе города. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов, в торговый зал ворвался мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленник, угрожая холодным оружием, приказал кассиру достать выручку. Похитив 4 тысячи рублей, он скрылся.

Сотрудники торговой точки обратились в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли полицейские, которые опросили свидетелей и составили фоторобот подозреваемого. Оперативники установили личность и местонахождение нападавшего, им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого в Кемерово мужчина ограбил магазин, угрожая игрушечным пистолетом. В торговую точку ворвался неизвестный и стал требовать алкоголь. Для убедительности грабитель достал пистолет и начал угрожать продавцу. Женщина смогла укрыться от нападавшего в подсобке. Налетчика удалось задержать. У мужчины изъяли игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее подростки в масках напали ночью на петербуржца и ограбили его.

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