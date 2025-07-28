Фестивали стали самым популярным видом музыкального досуга у россиян

При покупке билетов на музыкальный концерт 31% россиян в первую очередь думают о возможности увидеть любимого артиста вживую, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, компании «Афиша» и музыкального сервиса «Звук».

По данным опроса, 25% россиян отдают предпочтение музыкальным фестивалям с разной музыкой, 21% любят поп-музыку, 15% — рок, 12% — джаз, 9% — классическую музыку, а 7% — хип-хоп.

Также 24% россиян назвали атмосферу важной частью музыкальных концертов, 11% — интересный лайн-ап артистов, для 13% важна дополнительная развлекательная программа, а для 4% большое значение имеет локация концерта.

Говоря о ценах на билеты, 38% респондентов заявили, что отказываются от покупки при высокой стоимости, 26% — из-за неудобной даты или времени, а 25% — из-за удаленного расположения площадки.

Опрос показал, что 42% россиян не готовятся заранее к концертам, 19% планируют свой маршрут, а 16% ищут компанию для посещения площадки.

Исследование проводилось с 10 по 17 июля 2025 года на медиаресурсах Rambler&Co и «Афиши. Всего в опросе приняли участие 104 704 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет.