На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Псковом отрезанным от цивилизации людям передали сигареты и восемь батонов хлеба

Мэр Мешков передал отрезанным от дороги жителям Лядинок табак и восемь батонов
true
true
true

Глава Гдовского района Псковской области Иван Мешков рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что передал продукты жителям деревни Лядинки, отрезанным от цивилизации после разрушения моста.

«Выехали на место «смытой» переправы. Передали жителям продукты и все необходимое. Если все пойдет так, как сейчас, во вторник приступим к восстановлению переправы», — заявил Мешков.

Лядинки Мешков посетил 18 июля. Переправа до сих пор не восстановлена.

При этом жители деревни рассказали порталу «Граждане Гдовского края», что под «всем необходимым и продуктами» имелись в виду два блока (20 пачек) сигарет, а также по четыре батона черного и белого хлеба.

«В частном общении с жителями Мешков признался, что у него нет людей, чтобы сделать проект (да, так устроена «команда губернатора»), и нет денег на мост, поэтому лучшее, на что могут рассчитывать в Лядинках — это если в реку накидают трубы и засыпят их щебенкой», — сообщает портал.

Там добавили, что несмотря на обещание Мешкова начать строительные работы 22 июля, к ним не приступили до сих пор.

Ранее в подмосковном Алексино создали временную переправу взамен рухнувшего моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами