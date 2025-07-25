Под Псковом отрезанным от цивилизации людям передали сигареты и восемь батонов хлеба

Глава Гдовского района Псковской области Иван Мешков рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что передал продукты жителям деревни Лядинки, отрезанным от цивилизации после разрушения моста.

«Выехали на место «смытой» переправы. Передали жителям продукты и все необходимое. Если все пойдет так, как сейчас, во вторник приступим к восстановлению переправы», — заявил Мешков.

Лядинки Мешков посетил 18 июля. Переправа до сих пор не восстановлена.

При этом жители деревни рассказали порталу «Граждане Гдовского края», что под «всем необходимым и продуктами» имелись в виду два блока (20 пачек) сигарет, а также по четыре батона черного и белого хлеба.

«В частном общении с жителями Мешков признался, что у него нет людей, чтобы сделать проект (да, так устроена «команда губернатора»), и нет денег на мост, поэтому лучшее, на что могут рассчитывать в Лядинках — это если в реку накидают трубы и засыпят их щебенкой», — сообщает портал.

Там добавили, что несмотря на обещание Мешкова начать строительные работы 22 июля, к ним не приступили до сих пор.

Ранее в подмосковном Алексино создали временную переправу взамен рухнувшего моста.