В подмосковном Алексино создали временную переправу взамен рухнувшего моста

В подмосковной деревне Алексино продолжаются работы по восстановлению моста, который рухнул из-за подтопления на фоне аномально сильных ливней. К месту, где ведутся ремонтные работы, уже прибыла спецтехника, а для местных жителей обустроили временную переправу, передает с места корреспондент 360.ru.

Уточняется, что специалисты активно восстанавливают переправу, смытую мощным ливнем, который отрезал жителей деревни от транспорта. Как уточняет издание, речь идет о небольшом мосте без несущих опор, поэтому восстановление не займет много времени. На данный момент силами спасателей создана временная переправа, которой могут пользоваться местные жители.

Напомним, на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. По данным «Фобоса», выпало 80% месячной нормы осадков. Затоплены станции метро и МЦД, нарушено движение транспорта. МЧС предупреждает о новых ливнях и шквалистом ветре до конца дня. Подробнее о том, как столица и пригород переживают непогоду — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Москве после ливня водители стали соревноваться с речными трамваями.