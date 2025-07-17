В Совбезе рассказали, сколько иностранцев пытались попасть в РФ нелегально

Медведев: около 30 тыс. иностранцев пытались попасть в РФ нелегально с 1 декабря

В России с 1 декабря зафиксировали около 30 тыс. попыток попасть в страну по поддельным документам иностранцев с ограничениями на въезд. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Выявлено 30 тыс. приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам и имели ограничение на въезд, либо находились в розыске», — заявил он в ходе заседания межведомственной комиссии СБ.

На встрече участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. По словам Медведева, на данный момент уже было собрано и проверено в режиме реального времени более 4 млн. биометрических данных граждан других стран.

9 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство внутренних дел должно до 30 июня 2026 года разработать информационную систему под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Предполагается, что новый ресурс будет хранить актуальные данные обо всех иностранцах и апатридах, пересекающих российскую границу, находящихся либо проживающих на территории страны.

Ранее Медведев раскрыл пользу цифрового профиля иностранца.