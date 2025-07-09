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Путин подписал указ о создании «Цифрового профиля иностранного гражданина»

Путин поручил МВД создать «Цифровой профиль иностранного гражданина»
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство внутренних дел должно до 30 июня 2026 года разработать информационную систему под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Документ размещен на федеральном портале правовой информации.

Указ направлен на повышение уровня национальной безопасности, поддержание общественного порядка и оптимизацию системы регулирования миграции в стране. Предполагается, что новый ресурс будет хранить актуальные данные обо всех иностранцах и апатридах, пересекающих российскую границу, находящихся либо проживающих на территории Российской Федерации.

9 июня глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, ссылаясь на заявление чрезвычайного и полномочного посла Индии в России, заявил, что Россию ожидает прибытие миллиона трудовых мигрантов из Индии. Среди регионов, куда направятся иностранные специалисты, указана также Свердловская область.

Ранее в Госдуме предложили выдворять мигрантов из РФ за мелкое хулиганство.

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