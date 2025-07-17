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Медведев раскрыл пользу цифрового профиля иностранца

Медведев: цифровой профиль иностранца поможет контролировать ситуацию в миграции
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Формирование цифрового профиля иностранного гражданина поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ России.

Политик отметил, что во время заседания участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев.

«Следующий важный шаг — формирование цифрового профиля иностранного гражданина. Это поможет эффективно контролировать ситуацию в миграционной сфере, даст возможность установить место пребывания мигранта в любой момент времени», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев добавил, что в настоящее время идет работа над обновленным проектом Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. По словам зампреда СБ РФ, она в полной мере будет отражать российские требования к государственной миграционной политике.

9 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство внутренних дел должно до 30 июня 2026 года разработать информационную систему под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Предполагается, что новый ресурс будет хранить актуальные данные обо всех иностранцах и апатридах, пересекающих российскую границу, находящихся либо проживающих на территории страны.

Ранее в МВД заявили, что многие дети мигрантов в России не учатся.

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