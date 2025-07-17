Силовики задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины

В Ленобласти ФСБ задержала мужчину за сбор данных о базах ВМФ для Украины

В Ленинградской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали мужчину по подозрению в сборе данных о базах Военно-морского флота России для спецслужб Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «78» со ссылкой на данные Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

Отмечается, что мужчина связался с украинскими силовиками и получил от них задание по сбору сведений об объектах объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа.

Сотрудникам ФСБ стало известно о планах мужчины, его задержали. В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе. В отношении него готовят уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

До этого сообщалось, что в Херсонской области задержали бывшего сотрудника украинской полиции за передачу данных Вооруженным силам Украины.

Также сотрудники ФСБ ранее задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны и готовившего диверсию.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.