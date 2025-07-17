В Воронеже задержали агента военной разведки Украины

В Воронеже задержали агента Киева, собиравшего для ВСУ данные об объектах ПВО

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали гражданина Российской Федерации, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны (ПВО) и готовившего диверсию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1984 года рождения, подозреваемого в госизмене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО Украины)», — сказали в ЦОС.

По информации ФСБ, мужчина передавал данные о средствах ПВО министерства обороны России, находящихся на территории Воронежской области. Там отметили, что по заданию куратора местный житель «извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры».

«Указанное лицо своевременно выявлено и задержано», — заключили в ЦОС.

В Удмуртии сотрудники ФСБ выявили местного жителя, который, как утверждается, сотрудничал с террористами, связанными с Украиной. Задержанный передавал Украине данные о местоположении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Удмуртии.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.