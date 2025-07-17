В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже экс-сотрудника МВД Украины

В Херсонской области задержан экс-сотрудник МВД Украины за передачу данных ВСУ

Бывший сотрудник украинской полиции задержан в Херсонской области за передачу данных ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации ведомства, Евгений Великосельский передавал спецслужбам Украины координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последствии ВСУ наносили ракетно-бомбовые удары.

Сотрудники ФСБ ранее задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны (ПВО) и готовившего диверсию. По заданию куратора местный житель «извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры.

В Удмуртии местный житель, по информации ФСБ, также сотрудничал с террористами, связанными с Украиной. Мужчина передавал Украине данные о местоположении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории республики. Он был задержан и отправлен под арест.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.