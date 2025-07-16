Суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшего данные о ВС РФ

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего армейского механика к 23 годам лишения свободы по делу о продаже Вооруженным силам Украины (ВСУ) фотографий военных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь о бывшем российском военнослужащем из Челябинска Антоне Хожаеве, который продал ВСУ секретную информацию за $80 и переслал украинской стороне списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал в ходе выполнения боевых задач.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 590 тысяч рублей.

С Хожаева также взыскали в доход государства 9,5 тысяч рублей, полученные преступным путем. Кроме того, суд конфисковал его мобильный телефон, изъятый при задержании.

23-летний бывший механик по ремонту беспилотников признан виновным в двух преступлениях: попытке госизмены, госизмене, дезертирстве в условиях вооруженного конфликта, отмывании денег и попытке участия в террористической организации.

До этого сторонника легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) осудили на 20 лет лишения свободы за подготовку теракта на Урале.

Согласно материалам дела, задержание мужчины произошло в ноябре 2023 года. После принятия присяги террористической организации он задумал устроить взрыв на одном из административных объектов города и произвел предварительную разведку зданий, относящихся к федеральным органам власти в области обороны.

Ранее жительницу Йошкар-Олы осудили на 18 лет за передачу ВСУ снимков российских оборонных предприятий.