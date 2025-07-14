Зеленый голубь удивил соцсети

Необычный ярко-зеленый голубь, замеченный на улицах Нортгемптона, стал популярным в соцсетях и среди местных жителей, пишет LADbible. Птица с оригинальным окрасом уже несколько недель регулярно появляется в центре города.

Робин Хинкмотт, один из очевидцев, заметил птицу и запечатлел ее на фото. По его словам, он предполагает, что голубь мог быть окрашен для какого-либо мероприятия, например, свадьбы или праздника.

Еще один местный житель, Алекс Замбон, поделился, что голубь стал уже почти достопримечательностью.

«Люди специально приезжают сюда из Лондона, чтобы посмотреть на него. Это действительно необычно для Нортгемптона», — прокомментировал мужчина.

Эксперты также обратили внимание на зеленого голубя. Майк Алибоне, редактор журнала Birdwatch Magazine, предположил, что птица была белой по цвету и, вероятно, окрашена человеком.

Алибоне также отметил, что, несмотря на яркий окрас, голубь не испытывает проблем с адаптацией и успешно конкурирует за пищу, сохраняя способность к полетам.

Тем временем в социальных сетях продолжаются шутки насчет того, не является ли голубь «радиоактивным мутантом» или даже «Невероятным Халком птичьего мира». Однако эксперты заверяют — никакой опасности для окружающих нет.

Ранее в Сингапуре заметили голубя, гуляющего с пакетом.