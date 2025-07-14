Аппарат для чистки зубов взорвался во время процедуры в российской клинике

РЕН ТВ: аппарат для чистки зубов взорвался во время процедуры в клинике

В российской клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из российских стоматологических клиник во время процедуры чистки зубов аппаратом AirFlow. Как пояснил стоматолог, проводивший манипуляцию, причиной взрыва стало забивание устройства порошком — ассистент не уследил.

В результате случившегося пациент и персонал клиники не пострадали, все отделались легким испугом. Жалоб и обращений в правоохранительные органы по факту произошедшего не поступало.

Точное местонахождение клиники, где все случилось, не раскрывается. Отмечается, что врач и пациент являются уроженцами Дагестана, однако инцидент произошел в другом регионе.

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