Четырехлетний ребенок впал в кому после лечения зубов в Подмосковье

Ребенка госпитализировали после лечения зубов в частной клинике в Подмосковье

Четырехлетний ребенок впал в кому во время лечения зубов в Подмосковье, пишет Mash.

Инцидент произошел 6 июля в частной стоматологической клинике в Одинцово. По данным Telegram-канала, мальчику стало плохо при проведении операции, он потерял сознание прямо в стоматологическом кресле. Интубация не помогла, поэтому ребенка экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации.

Как сообщает СУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни ребенка при проведении стоматологической операции (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

«Будет допрошен медицинский персонал клиники, истребована для изучения вся медицинская документация, а также планируется назначение необходимых экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

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