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Названы правила, которые помогут добиться плоского живота

Pravda.Ru: работа с дыханием поможет добиться плоского живота
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Depositphotos

Сбалансированное питание без срывов поможет добиться плоского живота. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, не стоит создавать слишком сильный дефицит калорий, чтобы тело не находилось в режиме стресса и не запасало жир. Кроме того, важно укреплять мышцы живота и заниматься дыхательными практиками и работой с осанкой. Например, подойдут йога, пилатес, диафрагмальное дыхание. Еще одно правило — работа изнутри.

«Застой лимфы, плохая перистальтика, спазмы в кишечнике — все это визуально добавляет объема в нижней части живота. Именно поэтому массаж, мягкие техники и восстановление пищеварения играют огромную роль», — добавили в сообщении.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина до этого рассказала «Газете.Ru», что вздутие живота (метеоризм) — проблема, с которой хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. Причин для ее возникновения может быть много, однако чаще всего она кроется в питании. Как пояснила специалист, серьезное влияние на этот процесс могут оказать газированные напитки — содержащийся в них углекислый газ накапливается, вызывая вздутие.

Ранее ученые назвали жир на животе фактором риска деменции у мужчин.

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