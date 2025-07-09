Ученые назвали жир на животе фактором риска деменции у мужчин

Ученые выяснили, что жир на животе может стать фактором риска развития деменции у пожилых мужчин. Исследование опубликовано в Alzheimer (A&D).

В работе приняли участие более 17 тысяч жителей Австралии и США в возрасте старше 65 лет. В начале исследования участники были здоровы. В ходе работы они проходили регулярные когнитивные тесты, которые выявили, что у мужчин с «животом» чаще наблюдалось ухудшение памяти, замедленное мышление и снижение скорости реакции. У женщин такой связи не обнаружили.

Ученые выяснили, что у пожилых мужчин, у которых наблюдается большой объем абдоминального жира, риск развития деменции был почти на 50% выше, чем у участников с более стройным телом. При этом на когнитивные функции оказывает влияние место отложения жира. Так, участники с большей общей жировой массой, но без выраженного живота, старели умственно медленнее, следует из материала.

В июне ученые из Университета Кертина (Австралия) установили, что у мужчин с двумя копиями мутации в гене гемохроматоза HFE риск развития деменции повышен в два раза. Однако на здоровье женщин такая генетическая особенность не влияет.

Ранее ученые назвали признак деменции, проявляющийся во время приема пищи.