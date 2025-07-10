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Названы финалисты конкурса «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее»

В 11 номинациях конкурса «Дело в людях» 56 проектов продолжат борьбу за победу
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Пресс-служба Ассоциации менеджеров

На всероссийский конкурс корпоративных проектов «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» в этом году было представлено 126 проектов от крупнейших российских компаний. Экспертное жюри определило его финалистов, сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что следующим этапом станет очная защита проектов, где участники смогут получить профессиональную обратную связь по реализации своих программ. По итогам презентаций члены жюри выберут победителей в каждой из 11 номинаций. Также экспертный совет определит обладателя высшей награды – Гран-при.

В число номинаций вошли такие направления, как «Поколение будущего», «ESG-трансформация», «Устойчивый туризм», «Создание общества равных возможностей», «Экологическая эффективность» и другие. Участники представили свои лучшие проекты в области здравоохранения, поддержки персонала, развития местных сообществ, инклюзии, экологии и социального благополучия.

Так, в номинации «Управление человеческими ресурсами» финалистами стали проекты «Норильского никеля», Сбербанка и проект «Цифровой инвестор». В номинации «ESG-коммуникации» в шорт-лист вошли проекты «Зеленый город», Rambler&Co с проектом «На скорости медиа» и проект «Водно-ландшафтный парк «Атмосфера».

Всего по результатам онлайн-голосования в шорт-лист попали 56 проектов, которые продолжат борьбу за победу.

Самая большая конкуренция в этом году – в номинации «Поколение будущего», на ее долю приходится 21% от всех поданных на конкурс заявок. Номинация призвана выявить лучшие корпоративные проекты, направленные на развитие и поддержку молодежи. Кроме того, стабильно высокие позиции в конкурсе на протяжении нескольких лет проведения удерживает номинация «Развитие местных сообществ», на нее долю пришлось 18% заявок. Также впервые за три года в тройку лидеров вернулась номинация «Экологическая эффективность», набравшая 11% заявок.

Отмечается, что проект «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» включает в себя конкурс и одноименный форум, где ведущие эксперты делятся опытом построения ответственного бизнеса. За время реализации проекта в нем приняли участие более 800 компаний из разных сфер. Форум ежегодно обобщает тренды в области ESG и корпоративной социальной ответственности, выявляя и популяризируя инновационные решения.

Награждение победителей конкурса состоится в рамках форума в сентябре 2025 года.

Информационными партнерами проекта выступили РИА Новости, Русская медиагруппа, АСИ, медиахолдинг Rambler&Co и другие организации.

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